Порошенко ожидает от Кабмина план-график защиты интересов Украины в международных судах

Президент Петр Порошенко ожидает от правительства детального плана-графика защиты национальных интересов Украины в международных судах и привлечения к ответственности страны-агрессора.

Об этом говорится в обращении главы государства по случаю второй годовщины начала сопротивления российской оккупации Крыма.

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«От Кабинета министров ожидаю детального плана-графика защиты национальных интересов Украины в международных судах, привлечения государства-агрессора к ответственности перед Украиной как государством и украинскими частными компаниями», - заявил Порошенко.

«Кроме того, требую от правительства внести на рассмотрение СНБОУ и вопрос о временном специальном таможенном режиме защиты вдоль линии административной границы Херсонской области и АРК, а также энергетическую стратегию в отношении Крыма», - добавил президент.