В "Правом секторе" происходят неконтролируемые процессы – Ярош

Об этом он сказал во время презентации "Национального движения "Государственная инициатива Яроша", сообщает Галицкий корреспондент.

"Выйдя из "Правого сектора", мы поставили себе цель создать свою базу, более объемную и значимую. Но мы готовы к сотрудничеству с ними, так же как и с другими государственными структурами. На мой взгляд в "Правом секторе" сейчас существуют неконтролируемые процессы. Им надо навести порядок", – отметил Ярош.

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По его словам, из ПС вместе с ним вышла часть провода.

"Насколько я знаю, "Правый сектор" не распался. Просто часть провода вместе со мной, а также батальоны, вышли из него. Просто физически было трудно контролировать все то, что творилось в тылу", – отметил Ярош.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Ярош заявил о создании "Национального движения "Государственная инициатива Яроша ".