В "Правом секторе" происходят неконтролируемые процессы – Ярош

15:49, 26 февраля 2016
Политика
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Экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош готов сотрудничать с ПС, как и с другими структурами.

Ярош

Об этом он сказал во время презентации "Национального движения "Государственная инициатива Яроша", сообщает Галицкий корреспондент.

"Выйдя из "Правого сектора", мы поставили себе цель создать свою базу, более объемную и значимую. Но мы готовы к сотрудничеству с ними, так же как и с другими государственными структурами. На мой взгляд в "Правом секторе" сейчас существуют неконтролируемые процессы. Им надо навести порядок", – отметил Ярош.

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По его словам, из ПС вместе с ним вышла часть провода.

"Насколько я знаю, "Правый сектор" не распался. Просто часть провода вместе со мной, а также батальоны, вышли из него. Просто физически было трудно контролировать все то, что творилось в тылу", – отметил Ярош.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Ярош заявил о создании "Национального движения "Государственная инициатива Яроша ".

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