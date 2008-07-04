Богатырева видит, как ситуация в ВР превращается в «мыло»

Секретарь национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА считает бессмысленным проведение в Украине досрочных парламентских выборов.

Об этом она заявила в интервью журналу «Корреспондент» (№25(314) от 5 июля 2008 года).

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, идти сейчас на досрочные выборы в Верховную Раду Украины «бессмысленно, поскольку ситуация все больше превращается в политическое мыло, которое избирателям показывают по телевизору».

По ее мнению, «более демократичными такие досрочные выборы не станут».

Секретарь СНБО считает, что эти выборы будут похожи «на очередную маркетинговую операцию, в ходе которой две-три крупнейшие политические партии будут бороться за право набрать большее количество голосов и сформировать коалицию».

Р.БОГАТЫРЕВА убеждена, что досрочные выборы несвоевременны и ничего не изменят в расстановке сил. По ее словам, они могут «усилить существующий кризис власти».

В то же время она добавила, что если будет решение о проведение таких выборов, то их необходимо проводить по новым избирательным принципам, в первую очередь нужно менять избирательную систему.