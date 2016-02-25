Климкин поддерживает позицию Турчинова во время заседания СНБО 28 февраля 2014 года
Сегодня, 25 февраля, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что он поддерживает позицию Александра Турчинова во время заседания СНБО, когда решалась судьба Крыма.
Об этом Климкин заявил в эфире телеканала 1+1, передает ТСН.
Отметим, что во время заседания Турчинов единственный проголосовал за введение военного положения в Украине.
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"России никогда нельзя идти на уступки. Поскольку малейшая уступка потом забывается, а отсчет начинается снова. Поэтому, как голосовать два года спустя – сказать очень трудно. Но я очень симпатизирую позиции членов СНБО, таких как Александр Турчинов. Я считаю, что это настоящая патриотическая позиция. Я бы мыслил в том же разрезе", - заявил министр.
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Министр иностранных дел Павел Климкин говорит, что стратегия Украины возврата Крыма заключается в двух важных элементах: первый – международно-правовой. Украина вместе с миром должны продолжать давить на Россию и не признавать аннексию. А второй элемент – крымчанам необходимо объяснить, что быть в составе европейской Украины намного перспективнее.
Как сообщал УНИАН, 22 февраля было обнародовано стенограмму заседания СНБО, которое состоялось 28 февраля 2014 года, о ситуации, сложившейся в государстве в конце февраля – в марте 2014 года (вопрос аннексии Автономной Республики Крым).