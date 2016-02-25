Климкин поддерживает позицию Турчинова во время заседания СНБО 28 февраля 2014 года

Об этом Климкин заявил в эфире телеканала 1+1, передает ТСН.

Отметим, что во время заседания Турчинов единственный проголосовал за введение военного положения в Украине.

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"России никогда нельзя идти на уступки. Поскольку малейшая уступка потом забывается, а отсчет начинается снова. Поэтому, как голосовать два года спустя – сказать очень трудно. Но я очень симпатизирую позиции членов СНБО, таких как Александр Турчинов. Я считаю, что это настоящая патриотическая позиция. Я бы мыслил в том же разрезе", - заявил министр.

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Министр иностранных дел Павел Климкин говорит, что стратегия Украины возврата Крыма заключается в двух важных элементах: первый – международно-правовой. Украина вместе с миром должны продолжать давить на Россию и не признавать аннексию. А второй элемент – крымчанам необходимо объяснить, что быть в составе европейской Украины намного перспективнее.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля было обнародовано стенограмму заседания СНБО, которое состоялось 28 февраля 2014 года, о ситуации, сложившейся в государстве в конце февраля – в марте 2014 года (вопрос аннексии Автономной Республики Крым).