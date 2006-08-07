У 11 человек появился шанс стать нардепами

Осенью в Верховной Раде Украины могут появиться одиннадцать новых народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 4 августа парламент сформировал новый состав Кабинета Министров, в который вошли 11 народных избранников.

В частности, от фракции Партии регионов членами правительства стали 6 депутатов: Виктор ЯНУКОВИЧ - премьер-министром; Николай АЗАРОВ - первым вице-премьер-министром финансов; Владимир РЫБАК - вице-премьер-министром - министром строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины; Андрей КЛЮЕВ - вице-премьер-министром Украины; Сергей ТУЛУБ - министром угольной промышленности; Василий ДЖАРТЫ - министром охраны окружающей природной среды.

От фракции “Наша Украина” в состав правительства вошли трое народных депутатов – Борис ТАРАСЮК - министр иностранных дел; Юрий ПАВЛЕНКО - министр по делам семьи, детей и молодежи; Роман ЗВАРИЧ - министр юстиции.

От социалистов членами Кабмина стали двое парламентариев: Николай РУДЬКОВСКИЙ - министр транспорта и связи; Станислав НИКОЛАЕНКО - министр образования и науки.

В.ЯНУКОВИЧ сразу после избрания передал в регламентный комитет ВР заявление о сложении депутатских полномочий. Первый вице-спикер парламента Адам МАРТЫНЮК сообщил, что соответствующие заявления передали также А.КЛЮЕВ, В.РЫБАК, С.НИКОЛАЕНКО, Н.РУДЬКОВСКИЙ, В.ДЖАРТЫ, С.ТУЛУБ, Б.ТАРАСЮК.

Таким образом, ЦИК после удовлетворения соответствующих заявлений парламентом, должна принять решение о регистрации народными депутатами от Партии регионов - вице-президента акционерного коммерческого банка "Имексбанк" Игоря МИТРОШКИНА, генерального директора Николаевского предприятия "Терминал-Укрхпищесбытсырье" Владимира ФАЛЬКО, пенсионера Василия ДЕМЧИШЕНА, помощника-консультанта народного депутата Украины Михаила РАЗГОНЯЕВА, первого заместителя председателя Житомирского областного отделения Партии регионов Николая ЯКИМЕНКО, бригадира проходчиков отделенного подразделения "Шахта "Добропольская" Владимира ЛИТВИНОВА.

От “Нашей Украины” – народных депутатов 4-го созыва Сергея БЫЧКОВА, Владимира ШКЛЯРА, Алексея КОЗАЧЕНКО.

От СПУ - помощников-консультантов народного депутата Украины Василия БОГАЧУКА и Геннадия САВОСИНА.