Братья Клюевы "вымыли" из государственных банков около 800 миллионов евро – эксперт

Об этом в эфире "5 канала" сообщила исполнительный директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

"Сергей Клюев и Андрей Клюев через списание средств с "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" "вымыли" около 800 миллионов евро. Следующий транш МВФ ожидается приблизительно на такую же сумму", – заявила Каленюк.

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"Сам Клюев сейчас под следствием, ему объявлено о подозрении. Его жена Ирина Клюева фигурирует в структурах собственности многих компаний, через которые списывались средства из государственных банков", – добавила она.

Ранее Генпрокуратура заявляла, что братья Андрей и Сергей Клюевы путем аферы завладели ОАО "Завод полупроводников" и добились обслуживания его кредита за счет бюджетных средств, которые должны были направляться детям и инвалидам.