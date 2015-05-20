ГПУ обвинила Клюевых в финансировании завода за счет денег для детей и инвалидов

Об этом сообщает Украинская Правда, ссылаясь на представление Генпрокуратуры в Верховную Раду с просьбой дать разрешение на привлечение нынешнего депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Клюева к уголовной ответственности.

Согласно документу, в 2007 году братья Клюевы через подконтрольные фирмы решили принять участие в приватизации 74,99% акций указанного завода, но не имели на это права, поскольку их фирмы не обладали необходимыми патентами и технологиями.

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Чтобы обойти это ограничение, Клюевы решили использовать предприятие, которое имело такие патенты. Для этого подошло кировоградское ООО "Силикон". В начале 2007 года Сергей Клюев встретился с представителем "Силикона" Г.И. Коганом и заверил, что профинансирует приобретение акций "Завода полупроводников" при условии последующего раздела их пополам между Клюевыми и "Силиконом". Коган согласился.

Впоследствии Клюевы убедили Когана в необходимости заключения дополнительных соглашений между "Силиконом" и своими фирмами, в результате которых "Силикон" попал в долговую зависимость от Клюевых и потерял контроль над приобретенным заводом. В результате Клюевы через свою австрийскую компанию "Актов Солар Холдинг ГмбХ" завладели акциями "Завода полупроводников".

После этого Клюевы, являясь депутатами Рады, добились от "Укрэксимбанка" выделение 200 миллионов евро кредитов на развитие "Завода полупроводников" и создание вертикально-интегрированной компании по производству поликристаллического кремния.

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Тем временем Андрей Клюев в марте 2010 года стал первым вице-премьером, получив значительные рычаги влияния. На этой должности осенью он добился выделения Государственным агентством инвестиций и развития 200 млн гривен "Заводу полупроводников" для погашения процентов по вышеуказанному кредиту.

Позже Клюев добился перераспределения расходов госбюджета за счет средств из защищенных статей бюджета, предназначенных изначально для субвенций местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной помощи детям.

В связи с этим Генпрокуратура просит Раду предоставить разрешение на привлечения Клюева к ответственности.

Ранее УНИАН сообщал, что с бывшего заместителя главы администрации президента Андрея Клюева снято подозрение в причастности к массовым убийствам в Киеве в январе-феврале 2014 во время Євромайдану.