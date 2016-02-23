Яценюк надеется на "укрепление" коалиции бывшими ее членами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Харькове.

“Мы надеемся укрепить коалицию. Сейчас идут дискуссии с другими членами бывшей коалиции о том, чтобы эта коалиция была укреплена”, - сказал Яценюк.

Он также в очередной раз подчеркнул, что готов сотрудничать с фракцией “Блока Петра Порошенко” в Верховной Раде.

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“Я обратился к парламенту, чтобы парламент проголосовал резолюцию недоверия Кабинету министров Украины. Такая резолюция не набрала голосов. Это означает, что основные фракции в парламенте - “Блок Петра Порошенко” и “Народный фронт” - должны окончательно взять на себя всю полноту ответственности за политическую и экономическую стабильность. Я заявлял и заявляю, что я в очередной раз готов протянуть руку президенту и его фракции. Мы продолжали 24 месяца самые сложные и непопулярные реформы, и нельзя останавливаться на полпути”, - подчеркнул премьер-министр.

Он выразил надежду на то, что “есть политическая ответственность перед страной, а не истерия на следующие досрочные парламентские выборы, которые закончатся очень и очень печально”.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля фракция «Батькивщина» в связи с провальным голосованием за отставку правительства заявила о выходе из парламентской коалиции. 18 февраля о выходе из коалиции заявила и фракция «Объединение «Самопомич». Также из состава коалиции вышли четверо депутатов межфракционного объединения «Народный контроль».

Несмотря на это, первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в составе парламентской коалиции находится более 226 депутатов, и она существует, а оснований для объявления о распаде коалиции нет.

На прошлой неделе Яценюк заявлял, что проводит переговоры с президентом Петром Порошенко, руководителем фракции "Блока Петра Порошенко" Юрием Луценко и председателем фракции Радикальной партии Олегом Ляшко, который еще в сентябре 2015 года заявил о выходе из коалиции.