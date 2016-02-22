Еврокомиссия: украинские политики должны сосредоточиться на реформах

Об этом в понедельник, 22 февраля, заявили в Европейской Комиссии, комментируя фактический распад коалиции в Верховной Раде, передает Deutsche Welle.

"Мы верим, что в такой критический момент существенно важно, чтобы политические лидеры страны сохраняли сосредоточенность на работе в направлении реформ", - цитирует агентство Reuters пресс-секретаря Еврокомиссии.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля фракция "Самопомощь" объявила о выходе из коалиции и переходе в оппозицию. Такое решение стало ответом на провальное голосование в парламенте по вотуму недоверия правительству Арсения Яценюка. Днем ранее о своем выходе из коалиции заявила фракция "Всеукраинское объединение "Батькивщина".