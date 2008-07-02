Тимошенко прервала заседание Кабмина, чтобы встретиться с Ющенко
12:06, 02 июля 2008Политика
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Министры подождут несколько часов
В заседании Кабинета министров Украины объявлен перерыв в связи с тем, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отправилась на встречу с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО для проведения консультаций относительно изменений в госбюджет на 2008 год.
Как передает корреспондент УНИАН, по словам членов правительства, перерыв объявлен на несколько часов. После консультаций заседание Кабмина продолжится.
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