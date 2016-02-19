Корбан будет баллотироваться в Раду

Представители УКРОПа примут участие в первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых и городских голов 27 марта 2016 года и выборах городского головы Кривого Рога. Соответствующие решения были приняты 19 февраля во время VII съезда партии в Киеве, участие в котором принял 161 делегат.

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Кандидатом от партии УКРОП на выборах криворожского городского головы был избран куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник.

"Мы обязательно победим", – заявил он, пожелав Геннадию Корбану скорейшего восстановления справедливости и выхода на свободу из политического заключения.

Кроме того, УКРОП продолжит борьбу за назначение и проведение незаконно отмененных выборов в районные советы столицы. Об этом во время съезда сообщил председатель Киевского УКРОПа Дмитрий Симанский.

"Сейчас Киевом руководят чиновники, назначенные и утвержденные Администрацией президента. Власть решила эту ситуацию законсервировать", – заявил он, отметив, что при такой ситуации степень реализации избирательных прав и прав в сфере местного самоуправления жителей Киева в 20 раз ниже, чем, например, у жителей Полтавы, Волыни или Черниговщины.

Следовательно, УКРОП в формате коалиции демократических политических партий потребует проведения первых выборов в райсоветы Киева 29 мая. По словам Дмитрия Симанского, соответствующий проект решения вскоре будет вынесен на заседание Киевского городского совета.

Делегаты съезда решили поддержать Геннадия Корбана в качестве кандидата на довыборах в парламент по 27-му округу, когда они будут объявлены. Этот округ стал вакантным в связи со сложением мандата Борисом Филатовым, который избран мэром Днепропетровска.

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«В случае объявления Верховной Радой выборов по 27 округу в Днепропетровске мы выдвинем Геннадия Корбана кандидатом в народные депутаты и обязательно сделаем все, чтобы он победил», – заявил временный глава политсовета УКРОПа Денис Борисенко.

Представители УКРОПа предложили приступить к созданию новой Конституции, проект которой должен быть поддержан на общенациональном референдуме. Об этом говорится в одной из трех резолюций, принятых во время съезда.

Также делегаты УКРОПа призвали демократические политические силы к совместной координации действий во время будущих парламентских выборов, чтобы избежать излишней политической борьбы и не позволить агентам Кремля и нынешним коррупционерам в очередной раз получить власть в стране.

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Кроме того, УКРОП выступил с предложением ко всем демократическим партиям, общественным и правозащитным организациям создать единые списки репрессированных действующей властью патриотов, а также заказчиков и исполнителей соответствующих преследований. Десятки примеров политически мотивированных преследований представителей оппозиции больше не могут оставаться вне поля зрения, считают представители УКРОПа.