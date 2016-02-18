Матиос призывает Раду "сделать максимально наказуемым" любое сопротивление полиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

По мнению Матиоса, действующим Уголовным кодексом предусмотрено довольно мягкое наказание за неповиновение законным требованиям стража порядка, что часто приводит фактически к безнаказанности правонарушителей. Он считает, что наказание должно быть более жестким.

"Вдумайтесь, санкция за противодействие и сопротивление работникам полиции — часть 1, 2 и 3 статьи — влечет за собой штраф в 200 необлагаемых минимумов. То есть можно порвать форму, нанести легкие телесные повреждения, и за это заплатить штраф. Я призываю законодателей не ломать копья, кто прав - прокуратура или полиция, потому что мы здесь едины - а обратить внимание и защитить полицейских и сделать максимально наказуемым любое сопротивление правоохранителям", - сказал заместитель генпрокурора.

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Матиос подчеркнул, что такая инициатива - "это не "драконовские" законы 16 января, которые уже пропали давно". "Но милиционер должен знать, что государство его защитит и позаботится о его семье", - отметил он.

Такое мнение он высказал по поводу скандальной погони в Киеве в ночь на 7 февраля, когда патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по автомобилю BMW, в результате чего погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в иномарке.

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