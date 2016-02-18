Порошенко просит "не играть с правилами ЕС": настаивает на голосовании за "безвизовые" законы сегодня

Президент Петр Порошенко призвал депутатов проголосовать сегодня за законы из "безвизового" пакета и напомнил, что если они будут утверждены парламентом, "формализацию" решения о безвизовом режиме с Украиной Еврокомиссия начнет "буквально завтра". Обращение опубликовала пресс-служба главы государства.

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"Эту формализацию (решения о безвизовом режиме - УНИАН) Еврокомиссия начнет буквально завтра, если сегодня вы, украинские парламентарии, примете необходимые законы. Прошу вас, как давно советуют нам европейцы, играть по правилам Евросоюза, а не играть с правилами... Что настораживает, и даже тревожит, так это желание некоторых депутатов и целых комитетов "улучшить" эти документы. Лучшее – враг хорошего. Готовности голосовать мало. Голосовать нужно именно в той редакции, которой требует Европейский Союз", - заявил Порошенко.

Он предостерег, что если сегодня во время голосования в сессионном зале содержание этих законов будет выхолощено, введение безвизового режима отложится.

"Следствие по этим делам (расстрела Небесной сотни - УНИАН ) собрало доказательную базу, и есть юридические основания наказывать виновных. Поэтому прошу вас сегодня принять еще два закона. Один из них должен открыть путь к заочного судопроизводства над организаторами ужасных бесчеловечных преступлений против участников Революции Достоинства. Другой – вернуть в бюджет награбленное организованным преступным группировкам Януковича и использовать этот ресурс на укрепление обороноспособности страны", - добавил президент.

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Порошенко также подчеркнул, что верит в "политическую ответственность" депутатов.