В Раду внесли два проекта о повторном голосовании за отставку Кабмина Яценюка

Соответствующие постановления нардепов опубликованы на сайте Рады.

Так, проект постановления №4092 об отмене результатов голосования Верховной Рады Украины от 16 февраля 2016 года за основу и в целом проекта постановления об ответственности Кабмина (относительно принятия резолюции недоверия Кабинету министров Украины) и рассмотрения проекта в соответствии с процедурой, предусмотренной законом Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" зарегистрировали депутаты Добродомов, Мусий, Маткивский и Антоныщак.

Читайте такжеПорошенко ожидал, что после его заявления Яценюк уйдет сам - СМИ

Другой проект постановления №4093 об отмене результатов голосования и проведении переголосования относительно принятия резолюции недоверия Кабмину зарегистрировали нардепы Сотник от "Самопомочи" и Игорь Луценко от "Батькивщины".