Одесская полиция ликвидировала канал вывоза девушек в Турцию для сексуальной эксплуатации

Как говорится в сообщении ГУНП в Одесской области, установлено, что злоумышленники вывозили украинок в Турцию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации.

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Организаторы и исполнители были задержаны на месте преступления во время пересечения государственной границы Украины. С ними в момент задержания находились трое девушек в возрасте 27, 25 и 21 года.

Продолжаются следственные действия.