Одесская полиция ликвидировала канал вывоза девушек в Турцию для сексуальной эксплуатации
16:21, 17 февраля 2016Политика
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Международный канал торговли людьми перекрыли сотрудники Управления по борьбе с торговлей людьми Главного управления полиции в Одесской области совместно с представителями Государственной пограничной службы.
Полиция ликвидировала канал вывоза девушек в Турцию / od.npu.gov.ua
Как говорится в сообщении ГУНП в Одесской области, установлено, что злоумышленники вывозили украинок в Турцию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации.
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Организаторы и исполнители были задержаны на месте преступления во время пересечения государственной границы Украины. С ними в момент задержания находились трое девушек в возрасте 27, 25 и 21 года.
Продолжаются следственные действия.
Вместе с организаторами были трое девушек / od.npu.gov.ua
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