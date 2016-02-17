Одесская полиция ликвидировала канал вывоза девушек в Турцию для сексуальной эксплуатации

16:21, 17 февраля 2016
Политика
1362

Международный канал торговли людьми перекрыли сотрудники Управления по борьбе с торговлей людьми Главного управления полиции в Одесской области совместно с представителями Государственной пограничной службы.

od.npu.gov.ua

Как говорится в сообщении ГУНП в Одесской области, установлено, что злоумышленники вывозили украинок в Турцию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Читайте такжеВ Мариуполе задержали организатора вывоза девушек в Грецию в сексуальное рабство

Организаторы и исполнители были задержаны на месте преступления во время пересечения государственной границы Украины. С ними в момент задержания находились трое девушек в возрасте 27, 25 и 21 года.

Продолжаются следственные действия.

od.npu.gov.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter