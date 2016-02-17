"Самопомич" обсуждает выход из коалиции
12:30, 17 февраля 2016Политика
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Фракция "Самопомич" сейчас на заседании фракции обсуждает вопрос выхода из коалиции.
"Самопомич" решает, оставаться ли в коалиции / Фото УНИАН
Об этом журналистам в кулуарах парламента сообщила народный депутат фракции "Самопомич" Елена Сотник, передает РБК-Украина.
"Сейчас как раз заседание фракции и этот вопрос будет обсуждаться", - сообщила Сотник.
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По ее словам, если коалиция не хочет с ними работать, то "Самопомич" не будет работать с коалицией.
Напомним, сегодня фракция "Батькивщина" заявила о выходе из парламентской коалиции. "Фракция "Батьківщина" сегодня на своем утреннем заседании принял единственно возможный шаг – решение. Это шаг - выход из коалиции", - подчеркнула Тимошенко.
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