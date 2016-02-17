Адвокат обжаловал в суде запрет ФСБ на въезд в Крыму Джемилеву
12:27, 17 февраля 2016Политика
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Фейгин направил в суд заявление о незаконном запрете ФСБ на въезд в Крым Мустафе Джемилеву.
Мустафа Джемилев / Фото УНИАН
Адвокат Марк Фейгин обжаловал в суде запрет Федеральной службы безопасности РФ на въезд в оккупированный Крым уполномоченному президента Украины по вопросам крымскотатарского народа, народному депутату Мустафе Джемилеву.
Об этом сообщил в Twitter адвокат Николай Полозов.
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"Сегодня мой коллега, адвокат Марк Фейгин направил в суд заявление о незаконном запрете ФСБ на въезд в Крым Мустафе Джемилеву", - написал он.
Как сообщалось, в мае 2014 года оккупационные власти Крыма запретили Джемилеву въезд на полуостров на пять лет.
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