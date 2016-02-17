Адвокат обжаловал в суде запрет ФСБ на въезд в Крыму Джемилеву

12:27, 17 февраля 2016
Политика
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Фейгин направил в суд заявление о незаконном запрете ФСБ на въезд в Крым Мустафе Джемилеву.

Джемилев / Фото УНИАН

Адвокат Марк Фейгин обжаловал в суде запрет Федеральной службы безопасности РФ на въезд в оккупированный Крым уполномоченному президента Украины по вопросам крымскотатарского народа, народному депутату Мустафе Джемилеву.

Об этом сообщил в Twitter адвокат Николай Полозов.

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"Сегодня мой коллега, адвокат Марк Фейгин направил в суд заявление о незаконном запрете ФСБ на въезд в Крым Мустафе Джемилеву", - написал он.

Как сообщалось, в мае 2014 года оккупационные власти Крыма запретили Джемилеву въезд на полуостров на пять лет.

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