Адвокат обжаловал в суде запрет ФСБ на въезд в Крыму Джемилеву

Адвокат Марк Фейгин обжаловал в суде запрет Федеральной службы безопасности РФ на въезд в оккупированный Крым уполномоченному президента Украины по вопросам крымскотатарского народа, народному депутату Мустафе Джемилеву.

Об этом сообщил в Twitter адвокат Николай Полозов.

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"Сегодня мой коллега, адвокат Марк Фейгин направил в суд заявление о незаконном запрете ФСБ на въезд в Крым Мустафе Джемилеву", - написал он.

Как сообщалось, в мае 2014 года оккупационные власти Крыма запретили Джемилеву въезд на полуостров на пять лет.