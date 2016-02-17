"Оппозиционный блок" считает перевыборы Рады единственным выходом из кризиса власти

Это подчеркивается в заявлении партии "Оппозиционный блок", опубликованном на сайте партии.

"В стране масштабный кризис власти, из которого есть только один выход - перевыборы парламента. Попытки изобразить борьбу за отставку правительства бессмысленные: все пять фракций, которые 14 месяцев назад создали коалицию и нынешний Кабмин, все вместе отвечают за провал работы Яценюка и его коррупционной команды", - говорится в документе.

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Отмечается, что "Оппозиционный блок" не будет помогать коалиционным фракциям "скрывать их преступления перед украинцами".

"Отчет правительства был ложью, отставка правительства была попыткой части коалициантов избежать ответственности", - отметили авторы заявления.

Подчеркивается, что "Оппозиционный блок" ожидает, что премьер выполнит требование президента и сам уйдет в отставку вместе с генпрокурором.

"Мы требуем от парламента немедленного голосования по внесенным нашей фракцией изменений в бюджет и пакету законов, необходимых для принятия Минских соглашений", - добавили в партии.