Заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится завтра - пресс-секретарь Кучмы
21:03, 16 февраля 2016Политика
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В Минске завтра состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
REUTERS
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.
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"Завтра в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы", - сказала Олифер.
Как сообщал УНИАН, в прошлый раз контактная группа встречалась 27 января.
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