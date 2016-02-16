Заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится завтра - пресс-секретарь Кучмы

В Минске завтра состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер. Читайте такжеМИД Беларуси: От урегулирования конфликта на Донбассе зависит судьба системы европейской безопасности "Завтра в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы", - сказала Олифер. Как сообщал УНИАН, в прошлый раз контактная группа встречалась 27 января. Читайте такжеМедведев уверяет, что террористы на Донбассе выполнили значительную долю Минских обязательств

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