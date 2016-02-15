Сакварелидзе: Уход Касько - серьезная потеря для тех, кто верил, что систему можно изменить

Об этом Сакварелидзе написал на своей странице в Facebook.

"Меня очень огорчила сегодняшняя новость об уходе с должности моего коллеги и товарища Виталия Касько. За уже почти год работы в прокуратуре Украины я успел узнать его как человека, отличающегося высокими моральными качествами, и реального профессионала своего дела. На протяжении всего этого времени он искренне поддерживал и поддерживает все начинания и шаги, направленные на построение современной, некоррумпированной и профессиональной прокуратуры Украины, которая будет защищать интересы украинского народа - как он того действительно заслуживает», - отметил Сакварелидзе.

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По его словам, "безусловно, уход Виталия - серьезная потеря для нашей команды и всех тех людей, которые верили и верят в то, что систему можно и нужно изменить.

Как подчеркнул Сакварелидзе, за год работы удалось найти новых партнеров как внутри системы, так и за ее пределами. Очень важно, по его словам, поддерживать мотивацию и энтузиазм «всех ребят, которые не побоялись пойти против системы в упомянутом Виталием резонансном деле, за которое бескомпромисно взялась служба Генеральной испекции, и не менее важно довести начатое до конца с пониманием того, что нас и впредь будут ожидать определенные трудности и препятствия».

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«Лично я все-таки продолжаю надеяться на большие изменения и глубокие преобразования в системе. Соответственно, я считаю, что нужно продолжать работать и ежедневно бороться за каждый позитивный сдвиг. Никогда не поздно захлопнуть двери и уйти с достоинством», - заявил Сакварелидзе.