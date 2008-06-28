Путин: Тимошенко - подрастающий и очень популярный политик

Премьер-министр России Владимир ПУТИН называет премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО эффективным и популярным политиком в Украине и считает, что она не нуждается в посторонних советах. Об этом он заявил во время общей пресс-конференции по итогам российско-украинских межправительственных переговоров в Москве, передает корреспондент УНИАН.

“Юлия Владимировна подрастающий, эффективный и очень популярный в своей стране политик и она в посторонних советах не нуждается”, - отметил В.ПУТИН.

Отвечая на вопрос о том, в какой должности чувствовать себя более комфортно - в должности Президента или в должности премьер-министра России, В.ПУТИН сказал, что “работа в правительстве является чрезвычайно тяжелой и она загружена практическими вопросами хозяйственной и социальной сферы”, однако, по его словам, “именно эти вопросы, прежде всего, волнуют граждан”.