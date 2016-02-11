Украину 15 февраля посетит премьер Турции Давутоглу
18:48, 11 февраля 2016Политика
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В понедельник, 15 февраля, Украину с официальным визитом посетит премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк на заседании правительства.
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"В понедельник я принимаю с официальным визитом премьер-министра Турции", - сказал он.
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