Украину 15 февраля посетит премьер Турции Давутоглу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк на заседании правительства.

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"В понедельник я принимаю с официальным визитом премьер-министра Турции", - сказал он.