Лидеры крымских татар встретятся с президентом Турции

Об этом в воскресенье в Анкаре сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, пишет Крым.Реалии.

В обращении к Всемирному конгрессу крымских татар, который завершился 2 августа в Анкаре, президент Турции заявил, что «никогда не признает аннексию Крыма».

Читайте такжеКрымские татары просят мир признать политику России геноцидомРанее, в воскресенье, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса Рефат Чубаров и заместитель председателя Меджлиса Аслан Омер Кырымлы встретились с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу.

В заявлении по итогам двухдневной работы в Анкаре Всемирный конгресс крымских татар призвал международное сообщество принять все меры для прекращения аннексии Россией Крыма и восстановления территориальной целостности Украины.