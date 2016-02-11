В Печерском суде говорят, что государственные адвокаты избегают дела Арбузова, а его собственные – не ходят на заседания

В Печерском райсуде Киева призвали все стороны дела в отношении бывшего первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова прекратить препятствовать правосудию. Об этом говорится в заявлении пресс-службы суда.

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В учреждении объясняют, что из-за регулярной неявки защитников Арбузова на заседания ему пытались назначить адвоката в порядке, предусмотренном законом. Это поручили Киевскому городскому центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой.

Однако в суде утверждают, что "начиная с 05.08.2015 адвокатами, включенными в Реестр адвокатов, которые предоставляют бесплатную вторичную правовую помощь совершаются действия, препятствующие суду провести рассмотрение ходатайства в разумные сроки".

Так, адвокаты сообщили о невозможности осуществления защиты по назначению и отсутствие надлежащей квалификации.

Впоследствии назначение Арбузову адвоката поручили Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Однако, назначенные адвокаты на судебные заседания неоднократно не являлись, мотивируя своей невозможностью согласовать позицию защиты с Арбузовым С.Г., который находится в розыске. Это, в свою очередь, указывает на умышленное затягивание рассмотрения дела в установленные законом сроки.

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"Изложенное свидетельствует о неоднократных проявления злоупотребления правом на защиту адвокатами, которые включены в Реестр адвокатов и, которые предоставляют бесплатную вторичную правовую помощь, чем нарушают ст. 43 Правил адвокатской этики", - подчеркивают в суде.

В Печерском райсуде Киева призывают все стороны, участвующие в судебном процессе надлежащим образом исполнять обязанности и воздержаться от препятствования правосудию.

Как известно, 23 декабря в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что Печерский суд Киева намеренно затягивает рассмотрение ходатайства о начале процедуры заочного осуждения бывшего первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова, который подозревается в присвоении или растрате имущества в особо крупных размерах.