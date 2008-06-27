Глава КС нажаловался Ющенко, что депутаты нашли "интересный способ"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и председатель Конституционного Суда Андрей СТРИЖАК обсудили текущую работу Конституционного Суда Украины.

Как сообщает пресс-служба Президента, В.ЮЩЕНКО также поздравил председателя КС с Днем Конституции.

А.СТРИЖАК проинформировал главу государства, что на сегодняшний день Конституционный Суд вышел на режим работы с представлениями исключительно текущего года. «На сегодня мы вышли на уровень рассмотрения дел только текущего года. Все дела за прошлые годы, в том числе и те, что были оставлены нам в наследство прежним составом – это 2006–2007 годы, – мы закончили», – сказал он. По словам председателя КС, на сегодняшний день в производстве суда находится около 32 представлений 2008 года, работа по которым уже ведется.

А.СТРИЖАК также проинформировал Президента Украины о том, что в последнее время в КС поступил ряд представлений от народных депутатов относительно признания неконституционными части норм законов, принятых до внесения изменений в Конституцию 2004 года. «Таким образом, депутаты нашли достаточно интересный способ приведения действующего законодательства в соответствие с Конституцией», – сказал председатель КС. При этом он отметил, что парламентарии как субъекты законодательной инициативы должны идти другим путем приведения законодательства в соответствие с Основным Законом, а именно – через внесение соответствующих законопроектов в Верховную Раду. По словам председателя КС, он намерен официально обратиться на этот счет к Президенту и парламенту.