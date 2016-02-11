Мэр Днепропетровска рассказал, как близость к линии фронта может повлиять на развитие города

Об этом он заявил в интервью изданию "Новое время".

"Например, за 150 км отсюда идет война. С одной стороны, это плохо. С другой - Донецкий аэропорт еще не скоро откроют, и аэропорт в Днепропетровске может быть основным в этой части Украины . А то, что сравнительно недалеко находится линия фронта и подразделения Вооруженных сил, дает большие возможности днепропетровским предприятиям поставлять продукцию в армию, продолжает мэр", - рассказал Филатов.

Как сообщал УНИАН, внефракционный народный депутат, кандидат от партии «Всеукраинское объединение патриотов - УКРОП» Борис Филатов победил во втором туре выборов городского головы Днепропетровска 15 ноября. За него проголосовали 184 тыс. 874 избирателя. Его оппонент - представитель «Оппозиционного блока» Александр Вилкул получил поддержку 158 тыс. 752 избирателей.

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Филатов написал заявление о сложении полномочий народного депутата.

26 ноября Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о досрочном прекращении его полномочий. За это решение проголосовали всего 207 народных депутатов из 316 зарегистрированных в сессионном зале.

24 декабря Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Филатова.

Полный текст читайте в выпуске журнала "Новое время" 12 февраля.