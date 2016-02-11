В Раде не наберется голосов для отставки правительства - Парубий

Об этом сказал журналистам первый заместитель главы парламента Андрей Парубий после пресс-конференции в Министерстве финансов.

"По моему анализу, нет достаточного количества голосов для отставки правительства. Но главное - что нет видения того, кто будет работать дальше, как выбрать новое правительство", - сказал он.

При этом Парубий отметил, что парламент рассмотрит кандидатуры на вакантные должности в правительстве.

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"Естественно, что есть вакантные должности. Естественно, будут предложения по вакантным должностям, в первую очередь, чтобы они были заполнены, доукомплектовать правительство. Естественно, этот вопрос будет решен. Не уверен, что во вторник, но в ближайшее время", - подчеркнул зампред ВР.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров определил свои требования ко всем ветвям власти, в случае невыполнения которых члены правительства подадут в отставку. В частности, это рыночная зарплата для руководства министерств, новая программа коалиции, завершение приватизации, реформа администрирования налогов и недопущение политического давления на членов Кабмина. Министры готовы ждать выполнения этих требований до 16 февраля 2016 года, когда Верховная Рада будет рассматривать отчет правительства о результатах деятельности за год.

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3 февраля министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил, что решил подать в отставку. Такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Игоря Кононенко и Администрации президента. Абромавичус подчеркнул, что его решение окончательное и не подлежит пересмотру в существующих условиях.