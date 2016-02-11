После заявлений Абромавичуса способность Украины проводить структурные реформы стоит под вопросом - аналитик

После скандальных заявлений министра экономического развития Айвараса Абромавичуса было очевидно, что будет поставлена под вопрос не только способность Украины бороться с коррупцией, но и способность Украины проводить структурные реформы.

Об этом в эфире «5 канала» заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«Заявление, относительно коррупции в Украине, оно было вполне ожидаемым. Было вполне очевидно, что после политических заявлений сделанных в Украине, будет поставлена под вопрос не только способность Украины бороться с коррупцией, но и способность Украины проводить структурные реформы – обязательства которые Украина сама взяла перед различными международными институтами, в том числе перед МВФ», – отметил Устенко.

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«То, что хочет видеть Запад - это результаты, а если результатов нет, то под угрозой оказывается уже не вся программа МВФ, под угрозой может оказаться сотрудничество с международными финансовыми институтами», - подчеркнул он.

По словам эксперта, заявление Кристин Лагард относительно угрозы срыва программы финансирования не стоит толковать «в привязке к правительству».

«Не стоит это толковать в привязке к правительству. В данном случае это не правительство. Никого не интересует - ни здесь в стране, ни на Западе - отдельные фамилии. Интересуют, как таковые, институты и их возможность осуществлять реформы, делать то, что было обещано и то, что было указано в планах о сотрудничестве с Международным валютным фондом», - добавил Устенко.