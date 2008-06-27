Яценюк предупредил: преодоление вето Ющенко чревато большими проблемами

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что народные депутаты не должны преодолевать вето Президента на Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Таможенном тарифе Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам председателя ВР, если вето будет преодолено, то Украина будет иметь проблемы со Всемирной торговой организацией.

«Если будет преодолено вето Президента, мы будем иметь очень большие проблемы в ВТО», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

При этом спикер напомнил, что сейчас действуют ставки и тарифы, которые были приняты при ратификации протокола вступления Украины в ВТО.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины "О Таможенном тарифе Украины" (о соответствии ставок ввозной пошлины уровню, определенному графиком тарифных обязательств Украины относительно вступления в ВТО на 2008 год).

В заключительных положениях установлен срок вступления в силу документа - с 1 января 2009 года, кроме ставок ввозной пошлины по товарным группам 01-24, которые вступают в силу со дня вступления Украины в ВТО, за исключением товарных позиций относительно молока и молочных продуктов, виноматериалов. В данном же законе предусмотрено, что снижение ставок ввозной пошлины на легковые автомобили с 25% до 10% будет действовать с 1 января 2009 года.

5 июня заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ заявил, что принятый Верховной Радой закон о внесении изменений в Закон «О Таможенном тарифе Украины» не отвечает условиям Соглашения о вступлении Украины в ВТО.

Он отметил, что несоответствие заключается в том, что введение новых сниженных тарифов на более чем 150 товарных позиций отложено законом до 1 января 2009 года.

20 июня Президент Украины В.ЮЩЕНКО применил право вето к Закону Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Таможенном тарифе Украины».