В Мюнхене пройдет встреча глав МИД "нормандской четверки", несмотря на отставку Фабиуса – источник

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в дипломатических кругах.

«Несмотря на отставку министра иностранных дел Франции, в Мюнхене планируется встреча глав МИД в «нормандском формате», - сказал собеседник агентства.

По его словам, на министерской встрече с главами МИД Украины, Германии и РФ будет присутствовать представитель МИД Франции.

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Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что министры иностранных дел стран "нормандской четверки" могут встретиться 13 февраля в Мюнхене.

10 февраля министр иностранных дел Франции Фабиус сообщил, что уходит со своей должности.