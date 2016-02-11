В Мюнхене пройдет встреча глав МИД "нормандской четверки", несмотря на отставку Фабиуса – источник
12:20, 11 февраля 2016Политика
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В Мюнхене состоится встреча глав МИД стран «нормандской четверки», несмотря на отставку министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в дипломатических кругах.
«Несмотря на отставку министра иностранных дел Франции, в Мюнхене планируется встреча глав МИД в «нормандском формате», - сказал собеседник агентства.
По его словам, на министерской встрече с главами МИД Украины, Германии и РФ будет присутствовать представитель МИД Франции.
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Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что министры иностранных дел стран "нормандской четверки" могут встретиться 13 февраля в Мюнхене.
10 февраля министр иностранных дел Франции Фабиус сообщил, что уходит со своей должности.
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