Ни один из свидетелей не смог объяснить, на каком основании Корбана доставили в Днепровский райсуд на допрос – адвокат

Об этом 9 февраля журналистам сообщил адвокат члена президиума политсовета Укропа Юрий Сухов.

"Фактически решение врачей о предоставлении согласия на вывоз его (Геннадия Корбана – Ред.) из института Амосова никто не принимал. И тогда же возникает вопрос, на каком основании его вывезли, и не было ли это превышением служебных полномочий со стороны должностных лиц", – заявил Юрий Сухов.

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По словам защитника, соответствующее решение могла принять только личный врач Екатерина Пукас, однако 8 февраля, давая показания в суде, она заявила, что не делала этого. "Следовательно, кто-то должен понести ответственность за доставку в суд Геннадия Корбана без согласия врачей", – подчеркнул адвокат.

Вместе с тем правозащитник отметил, что свидетели, в частности со стороны обвинения, также засвидетельствовали наличие болезни и оснований для лечения Геннадия Корбана в то же время, когда рассматривалось ходатайство прокуратуры об аресте политика. По мнению адвокатов политика, это свидетельствует о незаконности решения о содержании под стражей Геннадия Корбана, вынесенного судьей Днепровского районного суда столицы Николаем Чаусом.