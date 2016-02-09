В Институте Амосова назвали "нежелательной" ситуацию, когда Корбана держали в зале суда 36 часов без еды и медикаментов

Как написала в Facebook руководитель пресс-службы партии «УКРОП» Евгения Кравчук, об этом он сказал на заседании Апелляционного суда Киева по рассмотрению апелляционных жалоб защитников Корбана на его содержание под стражей.

Коллегия судей в составе Дениса Масенко (судья-докладчик), Валерия Лашевича и Виктора Глиняного заслушивает свидетелей со стороны защиты и обвинения.

Корбан заявил, что во время операции по стентированию ему делали дополнительный наркоз, поскольку он испытывал боль. Он также задал несколько вопросов свидетелю со стороны обвинения – врачу Руденко. Тот отметил, что считает «нежелательной для данного клинического случая» ситуацию, когда Корбан 36 часов находился в судебном заседании без еды, воды и приема медикаментов, сообщила Кравчук.

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Перед этим Руденко подтвердил, что пациентам с диагнозом «острый коронарный синдром», который поставили Корбану, противопоказаны стрессы. Врач также отметил, что в Институте Амосова «объективно увидели» поражение коронарных сосудов у Корбана и вовремя вмешались, чтобы не допустить инфаркта. На вопрос адвоката Александра Лысака о том, поступали ли в Институт Амосова каки-либо документы от Днепровского райсуда Киева о предоставлении разрешения на вывоз Корбана за пределы учреждения, Руденко ответил отрицательно. «В отношении вывоза, насколько я помню, такой бумаги не было», – заявил врач.

По просьбе подсудимого в заседании объявлен перерыв на 15 минут.

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Справка УНИАН.Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - по 31 декабря 2015 года.

В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу. Рассмотрение апелляции началось 5 января.