Яценюк сказал, что может быть хуже новой коалиции в ВР

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК выступает категорически против роспуска ВР.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос УНИАН, является ли заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО (речь идет о заявлении, сделанном 25 июня пресс-секретарем Президента Украины Ириной ВАННИКОВОЙ – УНИАН) о возможных жестких мерах в случае недостижения понимания в парламенте намеком на вероятность роспуска ВР. А.ЯЦЕНЮК ответил, что он как председатель ВР является «категорическим противником роспуска парламента» и выступает за нахождение понимания внутри ВР, чтобы «борьба за власть не превратилась в борьбу с украинским государством».

Председатель ВР отметил, что роспуск парламента и новые выборы не принесут политической стабильности. «Та фрагментация, которая существует в политикуме Украины, останется на довольно продолжительное время», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он также подчеркнул, что заинтересован не в работе части парламента, а в работе всей Верховной Рады Украины. Председатель ВР убежден, что народные депутаты должны выполнять свой конституционный долг, то есть принимать участие в голосовании. При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что депутаты должны голосовать «не под диктовку тех или других политических лидеров, а по собственному усмотрению, в интересах украинского государства, а не только отдельно взятой политической амбиции или политической силы».

Председатель ВР выразил надежду, что коалиция «найдет в себе силы и возможности для получения положительных результатов голосования на следующей пленарной неделе». Он также выразил убеждение, что оппозиция – это украинская оппозиция, а не оппозиция к Украине. А.ЯЦЕНЮК еще раз назвал три вероятных варианта выхода из сложившейся в ВР ситуации: восстановление полноценного формата коалиции и получение результативного голосования; создание новой коалиции; и третий, «наиболее нежелательный вариант, который ничего не привнесет, кроме дополнительных расходов из государственного бюджета, и исключительно обострит внутреннюю политическую ситуацию, поскольку будут использоваться средства и методы, которые раскалывают общество – досрочные выборы».

При этом он отметил, что те, кто настаивает на объявлении о прекращении деятельности коалиции, должны помнить, что в таком случае начнется отсчет 30 дней, после которых Президент Украины может объявить о роспуске парламента. В то же время А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что он считает объявление о прекращении деятельности коалиции неконституционным.