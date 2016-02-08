Суд продолжает рассмотрение дела Корбана (прямая трансляция)

Сегодня, 8 февраля, в 11.00 в Апелляционном суде Киева продолжится рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов Геннадия Корбана на решение судьи Днепровского районного суда столицы Николая Чауса об изменении политику меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

3 февраля в заседании Апелляционного суда по рассмотрению жалоб адвокатов был объявлен перерыв. Формально это "перерыв для отдыха", как сказал судья Денис Масенко. За это время суд должен вызвать для допроса свидетелей по делу политика.

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Как известно, Геннадий Корбан содержится в СИЗО СБУ в Киеве. Защита политика считает перевод нарушением норм действующего законодательства Украины и обвиняет следствие в попытке давления.

22 января ГПУ провела брифинг, посвященный обнародованию новой порции документов, которые, как утверждается, были изъяты во время обысков в помещениях Корбана. Документы, по утверждению ГПУ, доказывают дачу взяток сотрудникам управления по борьбе с экономическими преступлениями и прокуратуры. Утверждается, что на избирательную кампании в Чернигове за три месяца Корбан потратил 2,6 млн долларов.