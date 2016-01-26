Адвокаты Корбана требуют наказать следователя, пытавшегося помешать их профессиональной деятельности





Об этом 26 января журналистам сообщила Оксана Томчук.

Дело в том, что, вызвав на допрос защитников Геннадия Корбана в качестве свидетелей по его делу, А. Недилько пытался получить информацию, которая составляет адвокатскую тайну: это является прямым нарушение норм закона об адвокатской деятельности. «Было возбуждено производство именно в отношении деятельности адвокатов по делу Геннадия Корбана. При таких условиях мы не можем быть допрошены», – заявила Оксана Томчук. По ее словам, совершенное А. Недилько правонарушение было зафиксировано следственно-оперативной группой, которая прибыла в прокуратуру по вызову защитников.

Читайте такжеАдвокатов Корбана вызвали на допросы по делу о содействии функционированию якобы преступной организации их подзащитного

По закону, составленный протокол должен быть внесен в Единый реестр досудебных расследований, после чего должно быть открыто уголовное производство. После того, как оперативная группа провела необходимые следственные действия и зафиксировала нарушения, следователь А. Недилько отменил назначенные ранее допросы адвокатов, приняв их заявления о том, что они не могут быть допрошены. В свою очередь, адвокат Андрей Богдан заверил в готовности всячески содействовать следствию по уголовному делу А. Недилько. «Мы будем просить признать нас потерпевшими по этому уголовному делу и будем максимально содействовать следствию для доведения этого уголовного дела до конца и избрания меры наказания следователю, который совершил незаконные действия», – заявил защитник.

По словам адвоката Игоря Черезова (защитник активиста АТО Олега Мартынова, который является подозреваемым по делу Геннадия Корбана. – Ред.), который также был вызван на допрос в столичную прокуратуру, следователь А. Недилько фактически сам дал показания о том, что он возбудил дело против адвокатов и пытался допросить их как свидетелей, ведь сведения с именно такой формулировкой были внесены в ЕРДР.

Напомним, 22 января адвокаты Оксана Томчук, Андрей Богдан и Игорь Черезов были вызваны в прокуратуру города Киева одновременно на три допроса – 25, 26 и 27 января 2016 года – следователем А. Недилько в рамках досудебного расследования в уголовном производстве относительно «совершения отдельными адвокатами действий для создания условий, которые способствовали преступной деятельности созданной Корбаном Г. О. преступной организацией». Следует отметить, что следствием даже не доказан факт существования соответствующей «преступной организации».