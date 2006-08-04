ВР приняла закон о допуске иностранных войск для совместных учений

Верховная Рада Украины приняла поданный Президентом Закон Украины «Об одобрении решения о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2006 году для участия в многонациональных военных учениях».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовало 273 народных депутата из 306, зарегистрированных в зале.

Как сообщил и.о. министра обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, это решение необходимо для проведения трех многонациональных учений. Первые украинско-польско-британские учения «Казацкая степь» пройдут 2-15 сентября; вторые учения – украинско-молдавские - начнутся 7 августа, а также для проведения украинско-словацких учений, которые состоятся с 18 по 22 сентября.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада прошлого созыва дважды отказывалась принять Закон Украины “Об одобрении решения Президента Украины “О допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2006 году для участия в многонациональных военных учениях”, который предусматривал проведение на территории нашего государства шести учений с привлечением подразделений других стран.

Третьего июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил в Верховную Раду пятого созыва для внеочередного рассмотрения – как безотлагательный – проект Закона Украины «Об одобрении решения о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2006 году для участия в многонациональных военных учениях».

Из-за отсутствия этого закона и в результате массовых акций протеста в Феодосии по поводу прибытия корабля с американскими резервистами для подготовки к учениям «Си-Бриз», было принято решение о переносе совместных украинско-британских учений «Тугой узел», запланированных на середину июня. Кроме того, американские резервисты, которые прибыли в Крым для подготовки сухопутного полигона для проведения учений «Си-Бриз», покинули территорию Украины.