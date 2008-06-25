Тимошенко: еще нет такой Конституции, чтобы всем подходила

На сегодняшний день нет проекта изменений к Конституции Украины, который бы поддержало конституционное большинство Верховной Рады.

Об этом журналистам заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос УНИАН о возможности рассмотрения в ближайшее время парламентом вопроса о внесении изменений в Конституцию, в частности, касающихся создания парламентской республики.

«На сегодняшний день ни одного документа, который бы собрал вокруг себя такой консенсус, просто нет», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, добавив, что вносить в ВР проект изменений к Конституции для того, чтобы он действительно был принят, можно лишь в случае подтверждения его поддержки конституционным большинством депутатов.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что консультации относительно изменений к Конституции, разрабатываемые Национальным конституционным советом, созданным Президентом Украины, ведутся практически со всеми фракциями.

Как сообщал УНИАН, сегодня член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Валерий ПИСАРЕНКО сообщил, что Парламентская ассамблея Совета Европы будет рекомендовать Украине ускорить проведение в государстве конституционной реформы.

29 мая Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что из-за политических интриг Украина утратила возможность проведения конституционной реформы в ближайшее время.

“Я думала, что это (внести изменения в Конституцию) можно сделать сейчас, но, к сожалению, политические интриги все это разрушили”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО в прямом эфире одного из телеканалов Украины.