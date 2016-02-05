Парубий закрыл сегодняшнее заседание парламента
14:47, 05 февраля 2016Политика
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Первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий закрыл сегодняшнее заседание парламента.
Андрей Парубий / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, выступления депутатов в “разном” задержались на около 20 минут уже вне времени пленарного заседания, которое должно было бы завершиться в 14.00.
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Парубий напомнил, что следующее заседание состоится во вторник, 16 февраля, в 10.00. А на следующей неделе депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях.
Ни один законопроект сегодня не рассматривался. Под конец заседания в сессионном зале находились около 20 народных депутатов.
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