Рада приняла еще один "безвизовый" закон - о принудительном выдворении иностранцев и лиц без гражданства

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение (№3154) проголосовал 231 народный депутат из 313, зарегистрированных в сессионном зале.

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Этот законопроект направлен на выполнение Плана действий относительно либерализации Евросоюзом визового режима для Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, предлагается внести изменения в п. 6 ч. 1 ст. 18, ч. 1,2 ст. 1835, п. 5 ч. 2 ст. 256 КАСУ, которыми предусматривается немедленное рассмотрение местными общими судами в качестве административных судов административных дел о принудительном выдворении или по задержанию с целью идентификации и обеспечения принудительного выдворения иностранцев и лиц без гражданства.

Согласно закону, ч.1,2 ст. 1835 изложены в следующей редакции:

"1. Исковые заявления иностранцев и лиц без гражданства относительно обжалования решений об их принудительном возвращении в страну происхождения или третью страну, а также исковые заявления центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию государственной политики в сфере миграции, органов охраны государственной границы или Службы безопасности Украины о принятии решения о принудительном выдворении иностранцев и лиц без гражданства из Украины или по задержанию с целью идентификации и обеспечения принудительного выдворения иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих принудительному выдворению, или с целью идентификации и обеспечения передачи иностранцев и лиц без гражданства в соответствии с международными договорами о реадмиссии подаются в административный суд по местонахождению центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию государственной политики в сфере миграции, органа охраны государственной границы или Службы безопасности Украины или по местонахождению пункта временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Украины.

2. Административные дела, предусмотренные ч. 1 этой статьи, рассматриваются судом в пятидневный срок со дня поступления искового заявления, кроме дел о принудительном выдворении или о задержании, которые суд рассматривает немедленно".