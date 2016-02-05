Рада рассмотрит законопроект о лишении гражданства за преступления против нацбезопасности (событие завершено)

Верховная Рада сегодня рассмотрит законопроект о прекращении гражданства Украины лиц, которые совершили преступления против основ национальной безопасности Украины. Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в повестке дня заседания.

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Всего после Часа вопросов к правительству парламент планирует рассмотреть 7 законопроектов в первом чтении.

Среди них также – об усилении ответственности за повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов.

Будет рассматриваться и законопроект об усилении защиты прав на недвижимое имущество, а также изменения в закон "О Государственную уголовно-исполнительной службе Украины" о назначении руководителя центрального органа исполнительной власти.