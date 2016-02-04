Украина приветствует резолюцию Европарламента о нарушении прав человека в оккупированном Крыму

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины.

«В Украине приветствуют принятую Европейским парламентом резолюцию, в которой решительно осуждается незаконная аннексия Россией Автономной Республики Крым и г. Севастополь и указывается на недопустимые притеснения со стороны оккупационных властей основополагающих прав человека на полуострове», - говорится в сообщении.

«Подтверждаем изложенные в резолюции факты и разделяем глубокую озабоченность Европейского парламента по поводу беспрецедентно критической ситуации с соблюдением прав человека на полуострове, системных атак российской оккупационной власти на основополагающие права и свободы всех несогласных с ее политикой, в первую очередь крымских татар и этнических украинцев, подавлением любых демократических проявлений и свобод в Крыму, включая прекращение функционирования свободных СМИ», - подчеркнули в МИД.

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В комментарии отмечается, что особой угрозой в этом контексте представляется насильственное навязывание российского гражданства на территории оккупированного Крыма и политически мотивированные уголовные преследования лидеров крымскотатарского народа и украинских активистов.

«В связи с этим мы поддерживаем призыв ЕП к России освободить Олега Сенцова, Александра Кольченко, Ахтема Чийгоза, Али Асанова и других незаконно удерживаемых граждан», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

МИД выражает благодарность депутатам Европарламента за поддержку призыва Украины к государству-оккупанту обеспечить беспрепятственный доступ в Крым международных институтов и независимых экспертов ОБСЕ, ООН, Совета Европы и неправительственных организаций и медиа для изучения ситуации в сфере прав человека.

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«В Украине благодарны Европарламенту за поддержку инициативы по созданию международного переговорного механизма по восстановлению украинского суверенитета над Крымом в формате «Женева плюс» с непосредственным привлечением к этому процессу институтов ЕС и призыв к РФ начать переговоры о деоккупации Крыма», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня Европарламент принял резолюцию, в которой осудил нарушение прав крымских татар и напомнил России, что она как оккупационная власть несет ответственность за безопасность всего населения полуострова.

Соответствующая резолюция была поддержана 472 голосами депутатов Европарламента.

В резолюции отмечается, что восстановление украинского контроля над полуостровом является одним из условий, необходимых для «установления сотрудничества с Российской Федерацией, в том числе приостановления соответствующих санкций».

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