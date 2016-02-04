Порошенко соберет послов стран G7 сегодня в 14:00, встреча будет закрытой - источник

Об этом УНИАН сообщил источник в Администрации президента Украины.

Как сказал собеседник агентства, встреча пройдет в закрытом для СМИ формате.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 февраля, глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский заявил, что Порошенко пригласил на встречу послов стран "Большой семерки". "У нас сегодня еще будет встреча с президентом. То, что для нас наиболее важно, это то, чтобы сохранить все эти реформы, которые были уже разработаны, и консолидировать тот путь реформ. Мы ждем ответа по всей этой информации от премьер-министра и президента... Президент пригласил послов стран "Большой семерки", чтобы сегодня вместе с премьер-министром нам объяснить путь, как это будет, и что будет дальше", - сказал Томбинский.