Порошенко собирает послов стран G7, чтобы объяснить дальнейшую судьбу правительства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский.

Читайте такжеПорошенко: Абромавичус должен оставаться министром

"У нас сегодня еще будет встреча с президентом. То, что для нас наиболее важно, это то, чтобы сохранить все эти реформы, которые уже были разработаны, и консолидировать этот путь реформ. Мы ждем ответ по этой всей информации от премьер-министра и президента ... Президент пригласил послов стран "Большой семерки", чтобы сегодня вместе с премьер-министром нам объяснить путь, как это будет, и что будет дальше", - сказал Томбинский.

По словам дипломата, он заинтересован услышать от украинского руководства, что "будет дальше с правительством и реформами".

Напомним, 3 февраля стало известно, что министр Абромавичус решил подать в отставку из-за конфликта с Кононенко. Он сообщил, что Кононенко активно лоббировал своих людей на пост гендиректора госхолдинга «Укртрансхимамиак», подконтрольные ему люди лоббировали назначения в госкомпании «Госвнешинформ», на предприятиях порошковой металлургии, в Национальном агентстве по аккредитации Украины.

В свою очередь западные послы жестко отреагировали на отставку Абромавичуса, призвав украинскую власть "отбросить свои мелочные разногласия".

Вскоре Порошенко сообщил о результатах встречи с министром экономики Айварасом Абромавичусом, который заявил о намерении уйти в отставку.