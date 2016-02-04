Абромавичус не пришел на заседание фракции БПП

Об этом сообщили собеседники во фракции БПП, передает "Украинская правда".

По словам собеседников, помощник Абромавичуса сообщил, что он на больничном.

Ситуация с Кононенко на фракции не была окончательно обсуждена, по словам собеседников, заседание продолжится в 12:00.

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На заседании выступили, в частности, Юрий Луценко, Игорь Кононенко и Сергей Лещенко. "Кононенко рассказал, что у него была только пара встреч с Айварасом и к его обвинениям он не причастен. Лещенко в свою очередь выступил с противоположной позицией", - отметил один из собеседников.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с должности министра экономического развития и торговли и призвал парламент проголосовать по этому вопросу уже 4 февраля.

Согласно заявлению министра, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции «БПП» Игоря Кононенко и Администрации президента.