Эксперт рассказал о двух сценариях для оккупированного Донбасса

Об этом пишет в своей статье для nv.ua политолог Алексей Гарань.

"В целом вижу два основных сценария для оккупированного Донбасса. Первый — продолжение сложившейся ситуации и понимание, что треть Донбасса мы не контролируем. Условно говоря, приднестровский сценарий, включающий в себя два подсценария: нерегулярные столкновения по линии фронта или же достижение полного перемирия, но без восстановления украинского контроля над оккупированными территориями", - говорится в статье.

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По мнению, Гараня, этот сценарий не является худшим вариантом, поскольку Украина не будет нести ответственность за происходящее на неподконтрольных ей территориях.

"Но в таком случае возникает вопрос: удастся ли продлить санкции?", - спрашивает эксперт.

"Второй базовый сценарий — реинтеграция. На это направлены дипломатические усилия Киева, этого хочет от нас Запад. Но, к сожалению, Путин ведет контригру. Хозяин Кремля будет стремиться к тому, чтобы формально территория была признана украинской, но реальный контроль оставался за его марионетками", - прогнозирует автор.

Подробнее о перспективах оккупированных территорий на Донбассе читайте в статье "Ставим на паузу" в свежем выпуске журнала "Новое время".