"Народный фронт" не будет голосовать за отставку Абромавичуса – Аваков

Об этом в своем Twitter написал глава МВД Арсен Аваков.

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"Фракция Народного фронта в ВР не будет голосовать за отставку министра Абромавичуса в Раде", - считает министр внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр экономразвития и торговли Абромавичус принял решение подать в отставку.

"Мы научились справляться с сопротивлением старой системы, но оказалось, что некоторые из новых "доброжелателей" хуже старых. У меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной коррупции, или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой власти установить контроль за государственными деньгами. Я не хочу ездить в Давос, встречаться с иностранными инвесторами и партнерами и рассказывать им о наших успехах, тогда как за моей спиной решаются какие-то вопросы в интересах отдельных людей, - сказал министр. - Эти отдельные люди имеют имена. И одно имя я все-таки хочу назвать. Это Игорь Кононенко. Как представитель политической силы, которая выдвинула меня на должность министра, в последнее время он сделал очень много для того, чтобы заблокировать мою работу и работу моей команды. Сначала подконтрольные Кононенко депутаты от "БПП" разработали постановление о моей отставке и подали его через фракцию "Видродження" в Верховную Раду. Через несколько месяцев оно собрало аж 18 голосов".

Абромавичус сообщил, что Кононенко активно лоббировал своих людей на пост гендиректора госхолдинга "Укртрансхимамиак", подконтрольные ему люди лоббировали назначения в госкомпании "Госвнешинформ", на предприятиях порошковой металлургии, в Национальном агентстве по аккредитации Украины.

"Кульминацией этого кадрового произвола и стремления полностью подчинить себе потоки стало желание иметь "собственного" заместителя министра в Минэкономики, который отвечал бы за "Нафтогаз" и другие государственные предприятия. Кандидат просто принес полный пакет документов для назначения и заявил: "Я хочу стать вашим заместителем. Я в команде Кононенко, и мою кандидатуру уже согласовали наверху". После этого мне поступил звонок из АП (Администрации президента Украины - УНИАН) с настоятельной рекомендацией взять этого человека, а также еще одного - на должность заместителя по обороне. На что я ответил: "Я частью этого дерибана не буду", и попросил, чтобы меня уволили. В конце концов, Кононенко заявил, что хочет заслушать мой отчет на фракции и рассмотреть вопрос о моей отставке. Я решил, что облегчу задачу Кононенко и его команде и подам заявление об отставке", - сказал министр.