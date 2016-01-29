Роскомнадзор заблокировал сайт "РБК Украина" за "призывы к войне крымских татар с РФ"

Как пояснил ТАСС пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, "издание разместило у себя несколько материалов, в которых содержались призывы к войне крымских татар с Россией".

В связи с этим по требованию Генеральной прокуратуры РФ ресурс был внесен в реестр запрещенной информации.

По словам Ампелонского, один из материалов после претензии Роскомнадзора был удален с сайта, но остальные пока там остаются.

"Посмотрим до понедельника, помониторим эту ситуацию. Если информация будет удалена, нам ничего не мешает восстановить доступ", - сказал представитель ведомства.

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"РБК Украина" в свою очередь опубликовало уведомление об ограничении доступа к его сайту на территории РФ.

Согласно документу, "информация, размещенная на информационном ресурсе, содержит призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

Как отмечает издание, речь идет о материале "Путин умер": прошлогодний клип снова актуален", размещенном на портале РБК-Украина Styler.

В то же время агентство "РИА Новости" опубликовало следующий якобы комментарий Ампелонского по данному вопросу: "В переписке с нами они (РБК-Украина) рекомендовали себя как "Русская бандеровская группа - Украина". В России фашистская бандеровская идеология вне закона".

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