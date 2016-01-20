Савченко, которая продолжает голодовку, поставили капельницу - адвокат

Как передает Радио Свобода, адвокат сообщил российским СМИ, что Савченко «дошла до того момента, когда врачи готовы запретить ей посещать процесс», потому что у нее повысился уровень ацетона в крови, поэтому она «пошла на компромисс: ей поставили капельницу, и она принимает какую-то микстуру».

Кроме того, добавил Новиков, Савченко начнет сухую голодовку практически сразу после вынесения приговора, а после того, как он вступит в силу.

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Ранее другой адвокат Савченко Марк Фейгин заявил, что приговор по делу могут вынести уже в следующем месяце, в феврале.

Как сказал он российскому агентству, защита планирует на следующей неделе завершить объявлять свои доказательства, после чего в начале февраля могут состояться прения сторон.

Фейгин добавил, что Савченко очень потеряла в весе и не прислушивается к адвокатам, которые советуют ей отказаться от голодовки. «После инъекций глюкозы она начала чувствовать себя лучше, но это временно», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 12 января российский адвокат Николай Полозов сообщил, что Савченко после 26 дней голодовки потеряла 15 кг. По его словам, здоровье Савченко вызывает опасения.

Напомним, Савченко летом 2014 похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

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В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушении на убийство и убийство, а также незаконное пересечение границы.

17 декабря 2015 Донецкий городской суд Ростовской области продлил арест Савченко до 16 апреля 2016 года.