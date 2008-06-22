Ющенко едет в Португалию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 23–24 июня осуществит официальный визит в Португалию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, главная тема визита – усиление экономического сотрудничества с Португалией и Европейским Союзом в целом и отработка разных механизмов такого сотрудничества.

В ходе визита состоятся переговоры Президента Украины В.ЮЩЕНКО с Президентом Португальской Республики Анибалом Каваку СИЛВОЙ, премьер-министром страны Жозе СОКРАТЕШЕМ и представителями политических партий, представленных в парламенте.

Отдельно речь пойдет о заручительстве поддержкой со стороны Португалии европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Также одной из тем визита будет усиление социальной защиты украинских граждан в Португалии. В.ЮЩЕНКО примет участие в мероприятиях в Муниципальной палате Лиссабона, встретится с представителями украинского общества.