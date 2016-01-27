"УКРОП" заявил в ПАСЕ о политических преследованиях в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН, народные депутаты Виталий Куприй (УКРОП) и Виктор Вовк (Радикальная партия) провели на полях зимней сессии ПАСЕ презентацию на тему "Нереформированная Генеральная прокуратура и политические репрессии в Украине".

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По словам Вовка, "удивительно, что сегодня, после двух лет Революции Достоинства, мы снова говорим о нереформированной милиции, Генеральной прокуратуре и о политических преследованиях. Мы должны сообщить вам о некотором негативном политическом развитии, которое мы наблюдаем в Украине за последние полгода".

По словам депутата, "к сожалению, Украина снова становится свидетелем нарушения прав человека и верховенства права, намерений разрушить парламентаризм. Мы также стоим перед проблему реформирования милиции и началом политического давления в нашей стране".

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В свою очередь Куприй выразил убеждение, что "лучший путь продемонстрировать людям в Крыму и на оккупированных территориях, что мы продвигаемся по пути европейских ценностей, - это повысить наши стандарты жизни".

"Для этого нам срочно необходимо провести реформы - за последние два года мы только говорим об этом, но не делаем много", - подчеркнул он.

Как заявил Куприй, Генеральная прокуратура "просто осталась таким же советского стиля органом репрессий для преследования людей, которые не согласны с тем, что говорит власть". Он также продемонстрировал видео о деле лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана.

Куприй сказал: "Возможно, нас обвинят в том, что мы критикуем Украину, но на самом деле наша цель - помочь Украине и защитить ее от агрессора".

"Встреча с президентом ПАСЕ (новоизбранным президентом Педро Аграмунтом) будет именно этому посвящена - приблизить Украину путем реформ к европейскому сообществу и защитить от агрессора. И одним из главных направлений я считаю реформирование правосудия", - сказал он.

Говоря о предстоящей встрече с президентом ПАСЕ, Куприй выразил мнение, что встреча "именно с оппозиционной партией является сигналом о том, куда ведет наша власть Украины". "Они хотят услышать другое мнение", - отметил Куприй.

По его словам, представители ПАСЕ намерены направить письмо "с беспокойством и говорить о деле Корбана на встречах". "Мужниекс (комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Мужниекс) мне сказал, что планирует визит на Донбасс, и он мне пообещал поднять этот вопрос на самом высоком уровне", - сообщил Куприй.